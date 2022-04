Taxistas pedem apoio à compra de gasóleo

Presidente da Associação de Táxis de Ponta Delgada revela que este apoio permitiria compensar o aumento do preço do gasóleo rodoviário que vem afetar um setor que perdeu rendimentos desde a pandemia, revela o jornal.



O destaque fotográfico é "Fecho ao trânsito permite ‘requalificar’ Ponta Delgada".



"Subida do preço da carne incentiva redução da produção de leite", "Criada equipa para coordenar acolhimento de refugiados", "Jovens realizam Via-Sacra no Campo de São Francisco" e "Registados perto de 26 mil abalos na ilha de São Jorge" são outros títulos desta edição.



No Desporto: "Clube K vence Sporting de Espinho e segue em frente".