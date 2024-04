Taça de Portugal de Downhill pode chegar aos 150 inscritos

A terceira prova da Taça de Portugal de Downhill 2024, que se vai disputar no próximo fim de semana (dias 21 e 22) no trilho do Portal do Vento, nas Sete Cidades, poderá chegar aos 150 atletas inscritos.



As inscrições encerram no dia de hoje, pelas 24h00, e Mário Marques, da Associação de Ciclismo dos Açores, adiantou, em declarações ao Açoriano Oriental, que a expectativa é atingir as 150 inscrições.

“Neste momento temos 114 e esperamos chegar aos 150 inscritos. É um número que está dentro das nossas expectativas. As dificuldades financeiras e a logística afastam alguns potenciais participantes, mas o ritmo das inscrições está de acordo com as nossas expectativas, apesar de querermos chegar aos 200 ou 250”, realçou o dirigente da organização.



Esta prova, para além de integrar o calendário nacional, é também internacional de categoria C2 e a expectativa é que no próximo ano o evento possa subir à categoria C1, o que permitirá trazer aos Açores um número mais elevado de atletas nacionais e, principalmente, internacionais.



Para já, e de acordo com a organização, a prova vai contar com atletas oriundos do Reino Unido, França, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Eslovénia, Brasil, Estados Unidos da América e Portugal, sem esquecer um forte contingente de corredores locais.

Mário Marques deixou ainda uma palavra de agradecimento à Direção Regional do Turismo e à Câmara Municipal de Ponta Delgada pelo apoio prestado à realização do evento.