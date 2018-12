T4X1 e Dealema confirmados para a edição de 2019 do festival Monte Verde

Numa nota enviada às redações, a organização do festival que decorre na praia do Monte Verde, ilha de São Miguel, anunciou as três primeiras confirmações para a 8.ª edição do Monte Verde.

Segundo a J&M Eventos, empresa organizadora do festival, para a edição de 2019 estão confirmadas as presenças de T4X1, "uma das bandas de rock mais marcantes do panorama nacional", agora de volta aos palcos.

O grupo composto por João Grande e Rui Taborda, antigos membros dos Táxi impedidos de usar o nome original devido a uma disputa legal, prepara-se para lançar um novo álbum em 2019.

Para o próximo ano estão também confirmados no Monte Verde os Dealema, um dos mais antigos grupos do hip-hop português, com mais de 20 anos de carreira.

Além da estreia nos Açores dos Dealema, o Monte Verde confirmou ainda Tiago Nacarato, um cantautor português com raízes brasileiras e que se tornou mediático após a sua participação no concurso “The Voice Portugal”, e Yuzi, "uma das maiores e mais inesperadas revelações do hip hop português e conhecido por toda a sua excentricidade musical e visual".