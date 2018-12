Sporting confirma regresso de Francisco Geraldes

As mais lidas

Francisco Geraldes cumpriu toda a sua formação no Sporting, que, antes de o ceder ao emblema alemão, o emprestou a Moreirense e Rio Ave.

O médio português, de 23 anos, foi emprestado no início da época ao Eintracht Frankfurt, mas não disputou qualquer jogo pela formação alemã, na qual alinha o português Gonçalo Paciência, devido a lesão.

"A Sporting SAD informa que o jogador Francisco Geraldes regressa de empréstimo, integrando, desde já, a equipa de futebol principal", lê-se no sítio oficial dos 'leões' na Internet.

rancisco Geraldes vai reintegrar o plantel do Sporting, confirmou esta segunda feira o clube lisboeta, um dia depois de o Eintracht Frankfurt, clube da Liga alemã ao qual estava emprestado, ter anunciado o regresso do médio.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok