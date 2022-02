Sofia Barroso Sá foi a primeira mulher a vencer torneio do Circuito da FP Golfe

A jovem amadora, de 17 anos, completou as duas voltas ao traçado do Montado Hotel & Golf Resort (par 72) com um total de 138 pancadas (-6), após igualar hoje os 69 ‘shots’ inaugurais, e deixar o profissional Tomás Melo Gouveia à distância mínima no segundo lugar.

“O meu objetivo, como é óbvio, não era ganhar aos profissionais, mas claro que fico contente. É sinal que o trabalho que tenho vindo a desenvolver tem dado frutos”, comentou no final Sofia Barroso Sá, que há uma semana foi a melhor portuguesa no 92.º Internacional Amador de Portugal de Senhoras, ao alcançar, pelo segundo ano consecutivo, o 12.º lugar.

Apesar de ter perdido o primeiro lugar com um agregado de 139 ‘shots’ (71+68), Tomás Melo Gouveia foi o melhor entre os profissionais e não poupou elogios à golfista da Associação Quinta do Lago, que fez um ‘birdie’ no buraco 18 (par 3) para sair vencedora na classificação geral.

“No último buraco sabíamos que estávamos empatados e ‘picámo-nos’. Eu disse-lhe que quem metesse ganhava, ela meteu e ganhou. A Sofia tem feito um percurso muito positivo. Na terceira volta do Internacional Amador de Portugal de Senhoras, teve hipótese de ganhar, vai para uma universidade nos Estados Unidos e fico muito contente que o golfe feminino esteja a crescer em Portugal”, afirmou Melo Gouveia, que esta época vai jogar o Challenge Tour.

Enquanto no terceiro lugar do pódio ficou a profissional Leonor Guimarães Bessa, com 143 pancadas, uma abaixo do par, o triunfo entre os jogadores amadores ficou decidido apenas no primeiro buraco do ‘playoff’, com Pedro Clare Neves, de Miramar, a levar a melhor diante Pedro Sousa Machado, do Oporto, após o empate de 146 pancadas (+2) nos 36 buracos.