Sismo sentido na Ribeira Quente esta terça-feira

O evento foi ainda sentido com intensidade III no Faial da Terra, concelho de Povoação.

Segundo a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV, na Escala de Mercalli Modificada na Povoação, Ribeira Quente e Furnas.

De acordo com comunicado, o sismo ocorreu às 07h41 de hoje e teve epicentro a cerca de 3 km a Este de Ribeira Quente, concelho da Povoação.

