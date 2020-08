Sintap debate carreiras dos profissionais de saúde com Governo

Segundo refere o Sintap em nota de imprensa, foram abordados três assuntos: a contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão dos técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais auxiliares de ação médica com contratos individuais de trabalho dos hospitais da Região; a celebração do acordo coletivo de trabalho para os trabalhadores com contratos individuais de trabalho das carreiras não revistas dos técnicos superiores de saúde e informática dos hospitais da Região e ainda o processamento e pagamento das progressões dos trabalhadores da saúde vencidas a 1 de janeiro de 2019.



Conforme refere o Sintap em nota de imprensa, sobre o primeiro assunto, “a secretária regional da Saúde ficou de analisar os impactos orçamentais da reivindicação do Sintap e de dar resposta breve sobre a mesma”, numa “matéria que envolve e pode prejudicar o direito à carreira de centenas de trabalhadores da saúde”. Em relação ao segundo assunto, “o Sintap regista com agrado a abertura da tutela, que apresentou na audiência uma proposta que vai ao encontro da posição do Sintap, tudo se encaminhando para a sua assinatura”. Por fim, em relação ao terceiro assunto, a secretaria regional da Saúde “transmitiu ao Sintap que tais pagamentos serão pagos e ultimados durante os meses de agosto e setembro, na sequência das autorizações e comunicações oportunamente obtidas”.

O Sintap afirma ainda aguardar “com grande expectativa pela comunicação em breve da SRS no que toca à efetivação imediata do direito à progressão na carreira dos trabalhadores com contratos individuais de trabalho dos hospitais da Região que contem atualmente 10 anos, reposicionando-os assim na posição remuneratória seguinte da respetiva carreira e fazendo-se a justiça devida para com estes profissionais que se encontram na primeira linha do combate à atual pandemia de Covid-19”.