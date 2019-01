Sindicato Independente dos Médicos preocupado com condições dos profissionais de saúde no Faial

O Secretariado Regional do SIM/Açores, André Frazão, deslocou-se à ilha do Faial, onde se reuniu com médicos do Hospital da Horta e da Unidade de Saúde da Ilha do Faial. Das reuniões que contaram com elevada participação resultou enorme preocupação com as condições de trabalho dos médicos da ilha.



"Encontramos profissionais enfrentando, com dificuldade, um ambiente e condições de trabalho adversos, sendo notório o crescente desconforto e desmotivação", adiantou André Frazão.



"Na Unidade de Saúde de Ilha do Faial, o agendamento de consultas, quando não dependente do médico de família, condiciona prejuízo evidente na qualidade de cuidados prestados aos utentes e um aumento do risco de erro clínico. O tempo de trabalho dos médicos de família não está totalmente dedicado às suas listas, novamente com prejuízo da qualidade dos cuidados prestados", acrescenta.

O dirigente acrescenta ainda que o sistema informático tem múltiplas falhas e de forma incompreensível os médicos são condicionados, com risco inaceitável para a saúde dos doentes, a realizar as consultas sem acesso a registos prévios e com obrigação de duplicação de registos. Relativamente ao Hospital da Horta, o Secretariado Regional do SIM/Açores considera que "é inquietante a crescente acumulação de cargos do Diretor Clínico após as sucessivas demissões de diretores de serviços clínicos, resultante da postura do Conselho de Administração e do Sr Diretor Clínico para com os médicos. Considera ainda preocupante o resultado de um estudo interno recentemente divulgado na Instituição demonstrando elevadíssimos índices de "burnout" sem que existam medidas por parte do Conselho de Administração que os permitam melhorar, não existindo sequer resposta adequada da Saúde Ocupacional/ Medicina do Trabalho."



O comunicado enviado às redações continua a enumerar as prioridades: "É prioritário rever as condições de trabalho dos médicos que se deslocam para prestar cuidados na ilha do Pico.É fundamental a transparência e a discussão prévia de regulamentos internos da Instituição que têm consequências diretas na atividade assistencial. À boa vontade dos profissionais que não deixam de assegurar os cuidados à população apesar de horas de prevenção e/ou extraordinárias ultrapassando de forma gritante os limites legais responde o Conselho de Administração com medidas autocráticas. Numa ilha com carência de profissionais médicos é essencial acarinhar e valorizar os médicos que lá trabalham, o que contrasta claramente com a realidade que encontramos. O SIM/Açores saúda a postura de diálogo do Secretário Regional da Saúde da R. A. Açores, com quem espera brevemente chegar a acordo em matérias da disciplina e organização do trabalho médico, apelando igualmente à sua atenção para os pontos anteriores deste comunicado. Manter-nos-emos firmes na defesa das condições de trabalho dos médicos da Região e consequente qualidade dos serviços prestados à população".