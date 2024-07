A mostra reúne 10 obras que surgiram de uma experiência pessoal do artista ao visitar o Jardim Saudade, localizado no MiratecArts Galeria Costa, na ilha do Pico, marcado pela planta florífera scabiosa, protagonista da exposição, explica nota de imprensa.





A exposição, que ficará patente até dia 12 de setembro, já passou pelas ilhas do Pico, Terceira, Faial, São Jorge, Flores, Graciosa, Corvo e Santa Maria.