A direção do São Roque atribuiu, na noite de terça-feira, um cartão de sócio ao atual jogador do Santa Clara, Yannick Semedo, como reconhecimento ao gesto do jogador que tem seguido com particular atenção a vida do clube.



Depois de ter rescindido contrato com o Vilaverdense e regressado aos Açores para, mais uma vez, vestir a camisola do Santa Clara, o médio cabo-verdiano tem procurado estar a par da vida desportiva do São Roque, clube que o acolheu na temporada de 2014/2015.



Na altura, o jogador foi emprestado ao São Roque pelos ‘encarnados’ de Ponta Delgada, tendo ao serviço dos ‘amarelos’ conquistado o título de campeão de São Miguel, contribuindo para a subida do clube ao Campeonato de Futebol dos Açores.



Desde que regressou aos Açores, Yannick Semedo tem mostrado interesse em seguir o São Roque, tendo estado a assistir ao jogo frente ao Urzelinense, no passado sábado.



O gesto do atleta sensibilizou a direção do clube que decidiu atribuir o cartão de sócio ao jogador. Na noite de terça-feira o atleta visitou as instalações do clube, acompanhado pelo presidente do São Roque, Raul Monteiro, e o vice-presidente para a área do futebol, Hugo Rego, e esteve à conversa com o plantel sénior do clube, dando uma palavra de alento aos atletas, aproveitando para dar o seu exemplo.



Durante a visita, Yannick Semedo reencontrou elementos com quem privou no clube em 2014/2015 e no final ofereceu ao São Roque uma camisola do Santa Clara com o seu número e a palavra ‘Obrigado’ nas costas.