O anúncio foi efetuado depois de finalizado “um longo processo burocrático”.

Cryzan jogou pela última vez nos Açores a 19 de março, diante da BSAD. A partida terminou empatada sem golos e marcou a despedida do jogador de 25 anos.

No comunicado enviado, o emblema encarnado destaca o forte contributo do avançado nas três épocas ao serviço do clube, “que não só consolidou o seu lugar na Primeira Liga”, como também “fez história ao chegar à UEFA Europa Conference League”.

No total, o ponta de lança canarinho apontou “15 golos e outras 10 assistências” no período em que envergou a camisola açoriana.

“Ao atleta Cryzan Barcelos, bem como à sua família, desejamos boa sorte e todo o sucesso no próximo capítulo pessoal e profissional da sua carreira, o qual será inteiramente merecido”, pode ler-se na nota de imprensa enviada pelo Santa Clara.

Cryzan vai juntar-se ao Shandong Taishan, equipa que é a atual detentora do título de campeã da Liga chinesa, troféu que fugia ao conjunto asiático há onze anos.