Kids Festival nos dias 19 e 20 de julho

A Câmara Municipal da Povoação adiantou, em comunicado, que o evento, de entrada livre, vai decorrer das 15h00 às 19h30 e tem como cabeças de cartaz as artistas Cindy e Iris.



O evento inclui, no sábado, dia 19 de julho, jogos tradicionais, a atuação do palhaço Ticcosi - ATLAN, uma aula de zumba para pais e filhos, a atuação da artista Iris e um espetáculo de cores ao som do DJ Diogo Aguiar.

No dia 20, domingo, haverá jogos tradicionais, pinturas faciais e modelagem de balões, um espetáculo circense, uma demonstração de karaté, a atuação da artista Cindy e uma festa de espuma com o DJ Maçaroca.