O sorteio da primeira fase da próxima edição da competição, realizado na passada quarta-feira pela Federação Portuguesa de Voleibol, ditou que os açorianos irão consumar o regresso ao principal escalão do voleibol português em casa, no Pavilhão da Kairós, na Fajã de Baixo, diante da formação minhota, sendo que a jornada inaugural está agendada para o próximo dia 18 de outubro.

Na primeira deslocação da época, o “K” irá visitar o Pavilhão da Luz, emLisboa, “casa” do Benfica, vice-campeão em título, num arranque de temporada de exigência máxima para os açorianos.

O primeiro embate com o Sporting, campeão em título, acontece à nona jornada, marcada para o dia 6 de dezembro, no Pavilhão da Kairós, sendo que as “águias” só visitarão os Açores à 13.ª jornada, que se joga a 3 de janeiro de 2026.

Além do Clube K, a edição 2025/26 contará com as participações de Ala Nun’Álvares de Gondomar, Associação Académica de Espinho, Associação Académica de SãoMamede, Castelo da Maia, Clube Atlântico da Madalena, GinásioClube de Santo Tirso, Leixões, Benfica, Sporting Clube de Espinho, Sporting e Vitória de Guimarães.