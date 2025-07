Ponta Delgada renova candidatura das Festas do Espírito Santo a selo ambiental

O vice-presidente Pedro Furtado revelou que a autarquia “renovou a candidatura das Grandes Festas do Divino Espírito Santo ao selo de qualidade ambiental ‘Evento Circular’ e vai procurar que as festividades sejam reconhecidas com o nível de certificação ‘Ouro’, superando o feito já conseguido na edição anterior, que foi distinguida com o de ‘Prata’”.

“Esta iniciativa reflete o nosso compromisso contínuo com a preservação ambiental, buscando não apenas manter, mas também reforçar as políticas de desenvolvimento sustentável e de circularidade já implementadas nas Grandes Festas do Divino Espírito Santo”, referiu o autarca citado numa nota de impressa.

O selo ‘Evento Circular’, atribuído pelo Governo dos Açores, através da Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, distingue os eventos regionais pelas suas boas práticas em matéria de sustentabilidade, circularidade e preservação ambiental.

Para Pedro Furtado, a candidatura também reflete o “firme compromisso” da autarquia na implementação de “ações ambientalmente responsáveis” nos eventos culturais e religiosos que promove.

“Esta é, também, uma das bonitas formas que as Grandes Festas do Divino Espírito Santo assumem: além de repartirmos o pão, a fé e a caridade, partilhamos uma postura consciente e ambientalmente sustentável, contribuindo, na devida dimensão, para engrandecer este culto secular, que tanto nos diz e identifica enquanto povo”, afirmou.

Segundo o autarca, as “políticas de circularidade” que norteiam as festividades estão presentes desde o planeamento e concretização das atividades à desmontagem dos equipamentos.

O evento anual que começa hoje e se prolonga até domingo vai voltar a incluir a reutilização de estruturas, equipamentos, produtos e materiais reutilizáveis, a utilização de lâmpadas de baixo consumo, e contempla a sensibilização da população para a utilização de transportes coletivos ou partilha de viaturas.

Também toda a organização do evento foi pensada de forma a reduzir a quantidade de materiais de plástico e a favorecer a correta separação e encaminhamento dos resíduos, segundo a autarquia.

“Além disso, foi feito um rigoroso planeamento do número de produtos locais adquiridos e de refeições, de modo a evitar o desperdício alimentar”, acrescentou Pedro Furtado.

Foram reforçados os pontos de deposição de lixo nas áreas que convocam à maior concentração de pessoas e, até domingo, serão intensificadas as ações de limpeza, por parte dos colaboradores do município.

Em todos os dias das XXII Grandes Festas do Divino Espírito Santo, entre as 18:30 e as 22:30, uma equipa garantirá a varredura dos principais espaços das festas, limpeza de vias e despejo de papeleiras.

No sábado, durante a distribuição de sopas, no Campo de São Francisco, “estarão duas equipas em permanência a assegurar a limpeza do local, assim como a correta separação, acondicionamento e encaminhamento de resíduos, para posterior valorização”.

No mesmo dia, após o cortejo etnográfico, será feita a limpeza da Avenida Infante D. Henrique com varredura manual e mecânica, camiões lava contentores e viaturas de lavagem de vias.

Já no domingo, antes e depois da missa e do Bodo de Leite, decorrerão ações de varredura manual, mecânica e de lavagem de vias na zona da Igreja da Matriz e das Portas da Cidade.