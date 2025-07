Santa Clara estreia-se frente ao Benfica na I Divisão de Sub-19

Santa Clara ficou a conhecer o calendário do Campeonato Nacional da I Divisão de Sub-19, prova na qual se estreia, em 2025/2026, com uma receção ao Benfica. Os açorianos integram a Série Sul da competição, que conta, entre outras equipas, com Sporting, Belenenses e Alverca