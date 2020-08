Santa Clara contrata trinco brasileiro Júlio Romão

Em comunicado de imprensa, a formação açoriana avança que “chegou a acordo com o atleta Júlio Rodrigues Romão para a celebração de um contrato vigente para as próximas três temporadas desportivas”.

“Júlio Romão, trinco brasileiro de apenas 22 anos, era uma das maiores esperanças do Atlético Paranaense e terá agora a primeira experiência em território europeu. O atleta canarinho atuou na equipa de sub-23 do Ponte Preta na temporada passada, somando 13 partidas”, acrescenta o Santa Clara em nota de imprensa.

Nas primeiras declarações como jogador do Santa Clara, Romão descreveu-se como um jogador “agressivo sem a bola” e salientou que era um sonho chegar à Europa.

“Ir para Europa sempre foi um sonho para mim e a expectativa é grande, de ajudar o clube a conquistar todos os objetivos que nos foram propostos”, declarou.

Para atacar a próxima temporada, o Santa Clara já contratou, além de Romão, Gustavo Viera (aos uruguaios do Liverpool de Montevideo), André Mesquita (ao Marítimo B), Jean Patric (Académico de Viseu) e Mansur (ex-Atlético Mineiro do Brasil).

No sentido inverso, estão confirmadas as saídas de Mamadu, Zé Manuel, César e de Francisco Ramos da equipa que ficou em nono lugar na edição 2019/20 da I Liga.

Depois de duas épocas sob o comando técnico de João Henriques, o Santa Clara irá ser orientado em 2020/21 pelo treinador Daniel Ramos, naquela que é a terceira presença consecutiva no principal escalão do futebol nacional, um feito inédito na história do clube.

Esta terça-feira o Santa Clara retoma os treinos tendo em vista a temporada 2020/21.