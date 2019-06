Santa Clara contrata guarda-redes André Ferreira

As mais lidas

O Santa Clara regressa ao trabalho na próxima segunda-feira, e o estágio de pré-época do clube de São Miguel vai decorrer entre 10 e 20 de julho, em Vila Meã e Paredes, estando previstos seis jogos particulares para esse período.

O clube de Ponta Delgada indica ainda que o vínculo assinado com o guarda-redes é válido por quatro temporadas.

"André Ferreira, internacional português de 23 anos, formou-se no Benfica, tendo sido emprestado nas últimas temporadas ao Leixões e ao Aves. O guardião português volta a encontrar João Henriques", depois de o treinador dos açorianos o ter lançado na temporada 2017/18 no Leixões, vinca o Santa Clara em nota à imprensa.

O Santa Clara, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta sexta-feira a contratação para as próximas quatro temporadas do guarda-redes André Ferreira.

