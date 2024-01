Santa Clara anuncia médio Yannick Semedo como reforço por uma temporada e meia

"A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a contratação de Yannick Semedo. O médio, de 28 anos, assina contrato válido por uma temporada e meia, com mais uma de opção, e chega proveniente do Länk Vilaverdense", pode ler-se na publicação.

Os 'encarnados' de Ponta Delgada destacam que este se trata “de um regresso a casa”, uma vez que o “internacional cabo-verdiano já tinha representado o Santa Clara, na época 2014/15”.

Nas primeiras palavras como reforço, o médio assume ter “muita vontade” de ajudar os companheiros “na luta pelos objetivos" do clube e que vai "dar a vida” pelo Santa Clara “e pelo povo açoriano”.

Yannick Semedo jogou na última época e meia no Länk Vilaverdense, contando ainda com passagens por Salgueiros, Beira-Mar, União da Madeira, Marítimo e São Roque.

Semedo é o segundo reforço do Santa Clara no mercado de janeiro, depois da oficialização do também médio Pedro Ferreira.