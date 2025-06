Presidente da República felicita canoístas que chegaram ao ouro nos Europeus

“Numa prova em que já foi medalhado por nove vezes, Fernando Pimenta, com mais uma brilhante prestação, regressou ao lugar mais alto do pódio que já havia atingido em 2016, 2017 e 2018, resultados apenas possíveis com muito trabalho e dedicação a uma modalidade que continua a dar muitas alegrias a todos os portugueses”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República.



Em Racice, Fernando Pimenta, de 35 anos, conquistou hoje a sua nona medalha na prova de K1 1.000 metros, somando agora quatro de ouro, duas de prata e três de bronze, em Europeus de velocidade.



O chefe de Estado felicitou também os canoístas Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, que se sagraram campeões europeus em K4 500 metros.



“A conquista deste título europeu pelos quatro canoístas voltou a colocar no lugar mais alto a Bandeira Nacional, o nome de Portugal e do desporto português”, refere a nota de Marcelo Rebelo de Sousa.