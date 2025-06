Afinal, o Marítimo já não irá participar na próxima edição da IIIDivisão nacional de hóquei em patins.

A garantia foi dada por Liberal Carreiro, coordenador do departamento de hóquei em patins do clube, que justificou a decisão de encerrar o equipa sénior com base na “falta de condições financeiras” do clubes, agravada pelo atraso do pagamento dos apoios por parte do Governo Regional, situação que inviabiliza o projeto desportivo do Marítimo.

“Nós tivemos três reuniões por causa da situação da continuidade do hóquei. Já tínhamos até apalavrado treinadores e alguns atletas, mas depois tivemos que fazer contas aos custos que poderia ter a nossa participação na III Divisão nacional e vimos que não dava para ‘esticar’, porque as verbas eram um pouco acima daquilo que pretendíamos gastar e não havia condições para fazer uma equipa que garantisse uma participação condigna”, afirmou o dirigente em declarações ao Açoriano Oriental, considerando o encerramento da equipa sénior a “melhor opção” para “equilibrar” as contas do clube.

“Provavelmente foi a melhor opção, porque não gostamos de acumular dívidas. Ainda não recebemos o dinheiro para pagarmos as nossas dívidas e, portanto, não vale a pena arriscar. Estamos a falar de verbas significativas e não há forma de as pagar, por isso foi o melhor que fizemos”, referiu.

Liberal Carreiro assegurou ainda que os “azuis” da Calheta irão manter a sua atividade nos escalões de formação e, apesar de achar “muito difícil”, não descarta a ideia de um regresso da equipa sénior no futuro.



Campeonato Regional arranca esta noite

Hóquei Clube de Ponta Delgada e Candelária B irão disputar, este fim de semana, o Campeonato Regional de seniores masculinos.

Esta noite, a partir das 20h00, micaelenses e picoenses medem forças pela primeira vez, ao passo que o segundo encontro joga-se amanhã, às 15h00, com ambas as partidas a disputarem-se no Pavilhão Desportivo da Candelária, no Pico.