PS/Açores diz que reforço de 20 agentes da PSP “fragiliza a segurança” na região

De acordo com Francisco César, citado em nota de imprensa do partido, “não se compreende como é que, perante um défice reconhecido, pela própria ministra da Administração Interna, de 249 agentes na PSP nos Açores, o Governo decide reforçar o Comando Regional com apenas 20 elementos”.



Para o deputado da oposição, esta “discrepância é inaceitável, fragiliza a segurança das populações e desrespeita os compromissos assumidos”.



O socialista questiona o Governo sobre as medidas que tenciona adotar “para garantir um efetivo reforço do Comando Regional da PSP”.



O deputado insular quer saber se serão assegurados, com urgência, a colocação de novos agentes nos Açores, “de forma a evitar o encerramento de esquadras e os constrangimentos operacionais, nomeadamente nos aeroportos açorianos”.



O executivo “criou uma expetativa legítima junto das forças de segurança e da população” e “não pode simplesmente ignorar o que prometeu, tem de dar explicações e, acima de tudo, tem de agir”, disse.