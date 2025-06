A dupla composta Rui Borges e Paulo Benjamin, em Citroën C3 N5, foi segunda classificada (+4,9s).

No que diz respeito às 2 Rodas Motrizes (2RM), Estevão Rodrigues e Nuno Cabral, em Peugeot 208 Rally4, registaram o melhor tempo (2m04s), prestação que valeu também o terceiro lugar à geral.

Na mesma competição, o campeão em título, Rafael Botelho, também em Peugeot 208 Rally4, foi segundo classificado (+0.2s), com Marco Soares, em Peugeot 208 VTI, a assegurar o terceiro lugar, com uma diferença de 4,9s para os mais rápidos.

OIRallye de Ponta Delgada, terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis e do Troféu de Ralis de Terra dos Açores 2025, prossegue este sábado, com mais seis provas especiais de classificação.