PS quer que Governo esclareça presença de aviões reabastecedores na Base das Lajes

“Aquilo que o PS quer saber, é se o Governo português tem conhecimento desse movimento, se foi notificado pelas autoridades americanas desse mesmo movimento, e se tenciona, como foi sempre da praxe, dar conhecimento quer aos maiores partidos políticos, a nível nacional, naturalmente, quer à própria população sobre a razão e a causa deste mesmo movimento”, sustentou Francisco César, deputado e líder do PS/Açores, em declarações à agência Lusa.



Em causa está a presença de mais de uma dezena de aviões reabastecedores da Força Aérea norte-americana na Base Aérea das Lajes, utilizada militarmente pelos Estados Unidos da América no âmbito de um acordo de cooperação.



Francisco César disse ter conhecimento de 18 aeronaves deste tipo no arquipélago, 12 estacionadas naquela infraestrutura e mais seis em permanência no ar, cuja presença “é conhecida por toda a população” devido ao movimento constante.



Além disto, é “do conhecimento geral” dos habitantes que “os militares e tripulantes desses aviões estão a dormir na ilha Terceira, inclusive em pavilhões civis” – isto porque, explicou, a base militar não tem capacidade de resposta e estão a decorrer as festas Sanjoaninas no arquipélago e a lotação dos hotéis está cheia.



O deputado e dirigente socialista realçou que este movimento “não é comum”.



“Para além disso, nós sabemos da situação de tensão no Médio Oriente, nomeadamente na questão de Israel com o Irão, também sabemos da questão da cimeira da NATO, e não há qualquer explicação, nem qualquer indução da parte do Governo, em relação a saber se este movimento está relacionado, quer com um exercício da NATO ou com a situação no Médio Oriente”, criticou.



Os socialistas esperam que, “no mínimo”, o governo norte-americano tenha notificado a Força Aérea portuguesa e esperam que o executivo PSD/CDS-PP dê aos partidos políticos e “ao público em geral” uma explicação sobre as razões desta movimentação naquela base.



Na sexta-feira, a Lusa constatou no local 12 aeronaves de reabastecimento aéreo naquela infraestrutura.



Questionada sobre a presença destas aeronaves nas Lajes, fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) disse apenas que “o Comando Europeu dos EUA acolhe habitualmente aviões militares (e pessoal) dos EUA em regime transitório, em conformidade com acordos de acesso a bases e sobrevoo com aliados e parceiros”.



“Para além disso, não temos mais nada a partilhar”, acrescentou.



A Lusa perguntou se era habitual a presença deste número de aeronaves nas Lajes e se estava relacionado com a situação no Médio Oriente.



Questionou também se estava previsto um aumento de movimento de aeronaves militares na base das Lajes.



Na quarta-feira, a Lusa já tinha questionado o Departamento de Defesa dos EUA sobre um possível reforço da atividade militar nas Lajes, devido à situação no Médio Oriente, mas foi dito apenas que naquele dia não havia alterações a anunciar.