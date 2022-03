Sacyr Somague vence projeto de reparação em portos dos Açores no valor de 20,8 ME

Com um prazo de execução de 33 meses, esta empreitada adjudicada pela Portos dos Açores tem como objetivo realizar um conjunto de obras que permita “regularizar e melhorar” as capacidades operacionais dos portos comercial e de recreio de Vila do Porto, danificadas pela passagem do furacão Lorenzo, refere a empresa de construção e obras públicas em comunicado.

As áreas de intervenção abrangem o molhe do porto de comércio, a estrada de acesso ao molhe do porto de comércio, o terrapleno e acessos interiores (comércio e pesca) e o molhe e a entrada do porto de recreio, adianta.

Além desta empreitada, a Sacyr Somague tem em curso também nos Açores a empreitada de construção de rampa para navios ro-ro (cargueiros especializados no transporte de automóveis) e ‘ferry’ e obras complementares para melhoria da operacionalidade e do abrigo do porto das Pipas, Angra do Heroísmo, num valor já contratualizado de cerca de 17 milhões de euros.

É referido ainda a empreitada de construção, em curso, de novas instalações para a Escola Básica Integrada de Arrifes, em São Miguel, num montante contratual de mais de 12 milhões de euros.

Nos Açores, a Sacyr Somague está igualmente a desenvolver na ilha das Flores as empreitadas de requalificação do porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, para aumento da capacidade de transporte de passageiros.

No comunicado, refere-se ainda a empreitada de proteção de emergência ao terrapleno portuário e cais “a -5M (ZH)” do porto das Lajes das Flores no âmbito dos prejuízos resultantes da passagem do Furacão Lorenzo, assumindo nestas obras a liderança dos consórcios executantes.

Está também em curso a obra, desenvolvida em consórcio, de construção da ponte cais no porto das Lajes das Flores no âmbito dos prejuízos decorrentes do Furacão Lorenzo.

No seu conjunto, todas estas empreitadas têm um valor de mais de 46 milhões de euros.