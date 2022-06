Rússia interdita a entrada no país a 49 britânicos, incluindo jornalistas

Os cidadãos mencionados “já não estão autorizados a entrar na Federação Russa”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo numa declaração, acusando-os de “difundir informações falsas” sobre o conflito na Ucrânia e de “alimentar a russofobia na sociedade britânica”.

Entre a lista dos sancionados incluem-se vários altos gestores do grupo de comunicação BBC e jornalistas célebres, como Orlan Guerin, Paul Adams e Nick Robinson.

A editora do jornal The Guardian, Katharine Viner, o colunista do Financial Times, Gideon Rachman, e a apresentadora do programa político dominical da Sky News, Sophy Ridge, são alguns dos outros notáveis da imprensa britânica mencionados.

O jornalista Shaun Walker, bem como o analista Mark Galeotti, também foram sancionados.

A lista dos visados apresentada por Moscovo inclui ainda 20 cidadãos do Reino Unido associados ao setor da defesa, funcionários governamentais e militares, bem como executivos de grupos industriais, entre eles a BAE Systems e a Thales UK.

Esta não é a primeira vez que a Rússia anuncia uma interdição à entrada de cidadãos britânicos em território nacional para responder às sanções do Reino Unido relacionadas com a ofensiva de Moscovo na Ucrânia.

No final de maio, o serviço diplomático russo já tinha anunciado a interdição de 154 membros da Câmara dos Lordes.

Desde abril, o primeiro-ministro Boris Johnson e vários outros altos funcionários britânicos também já estão banidos território russo.