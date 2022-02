Rodrigo Vieira vence Santa Maria Trail 2021

Nos trilhos marienses, Vieira cumpriu a distância principal (32 quilómetros) do evento promovido pela secção de Trail Running da Casa do Povo de São Pedro com menos 26 minutos que a campeã nacional, Inês Marques, da equipa Salomon Suunto Portugal, seguida no pódio pelo atleta do Marienses Runners, Bruno Nunes.



Na distância mais curta (16 quilómetros), o atleta Fábio Portela venceu com um total de 1h58m48s, seguido por Domingos Figueiredo e em terceiro João Pimentel.



A primeira edição do Santa Maria Trail contou com a participação de quase uma centena de participantes oriundos de várias ilhas do arquipélago e do território continental português.



A prova teve um grau de dificuldade médio/alto, com os atletas a terem ainda que lidar com as elevadas temperaturas e humidade. Os difíceis trilhos idealizados pela organização levaram os competidores pelos conhecidos locais da ilha de Santa Maria, como a Prainha, Malbusca, Casas Velhas, Poço da Pedreira, Boavista, Pico Alto e pelo Barreiro da Faneca.