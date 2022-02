Ricardo Rodrigues recandidata-se a Vila Franca do Campo e quer investir na habitação

“Há sempre muito a fazer num concelho, mas aquilo que mais me dará realização é um investimento significativo para a habitação, uma falha que o concelho tem, apesar de algumas centenas de habitações de propriedade do município”, declarou à agência Lusa.

O socialista considerou que a “falta de habitação constitui um problema grave” do município e destacou que a autarquia vai receber sete milhões de euros para aquela área no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nacional.

“Termos conseguido, junto do Governo da República, sete milhões de euros para investir na área da habitação, quer para a edificação, quer para aquisição de casas, quer para a beneficiação do parque habitacional, é necessariamente aquele projeto que de imediato mais me atrai”, apontou.

No âmbito dos projetos de habitação, Ricardo Rodrigues avançou que está em “fase final de elaboração um edifício de 24 apartamentos T2 e T3”, mais um “pequeno edifício com quatro apartamentos T1”.

“Vamos, naturalmente, encontrar as melhores soluções que não só permitam satisfazer a habitação social, mas também a dos jovens casais, aqueles que, tendo emprego, não tem capacidade de aquisição de uma casa”, acrescentou.

O socialista disse ainda que, “em breve, vai ser lançado o concurso público” para a recuperação do parque habitacional da autarquia, uma vez que existem “muitas casas da câmara que precisam de reabilitação”.

“Estas áreas da habitação serão áreas com uma forte intervenção da câmara no próximo mandato”, realçou.

Segundo o candidato, “só agora” é que vai ser possível deixar “uma marca no concelho”, uma vez que o “primeiro mandato e parte do segundo” foram dedicados à “reorganização financeira da Câmara Municipal”.

O socialista, que preside à autarquia desde 2013, afirmou ter “vários projetos estruturantes para Vila Franca do Campo, designadamente a ampliação do parque industrial”.

Essa ampliação, disse, enquadra-se numa “visão estratégica de não só apoiar os empresários locais, mas também dar abertura para outros empresários se instalaram em Vila Franca”.

Para além de Ricardo Rodrigues, apresentaram também a candidatura a Vila Franca do Campo Nuno Costa (CDU), que se recandidata, Emanuel Medeiros (PSD) e José Matos (Chega).

O atual executivo é constituído pelo seu presidente, um vice, dois vereadores a tempo inteiro, todos do PS, e três vereadores não permanentes, todos do PSD.

Em 2017, o PS venceu com 54,2% dos votos expressos, contra 39,7% do PSD e 2,01 da CDU, tendo votado 52,60% dos 10.525 inscritos.

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.