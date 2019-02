Ribeira Chã recebe 6ª edição do Festival da Malassada

A freguesia da Ribeira Chã , no concelho de Lagoa, recebe este sábado e domingo, mais uma edição do Festival da Malassada, que terá lugar no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores.

Esta iniciativa, que conta com apoio da Câmara Municipal de Lagoa, abre as comemorações carnavalescas no concelho, valorizando a gastronomia típica desta altura, nomeadamente a malassada, que para além de ser peculiar na Ribeira Chã é, normalmente, servida com chá de poejo.

No que diz respeito ao programa do Festival da Malassada, amanhã começa pelas 15 horas com a entrada do Agrupamento de Escuteiros Nº 1333 da Ribeira Chã. Segue-se a atuação do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz e do Coro do Centro de Atividades Livres da Lagoa ‘O Borbas’. A animação da tarde termina com o Grupo de Cantares do Vozes Mar do Norte, encerrando as portas pelas 19 horas.

No segundo dia, domingo, atuam o Trio de Violas da Ribeira Grande, os Fire Clown, o Grupo de Amigos e o Grupo Filhos da Terra da Ribeira Chã.

O festival estará aberto entre as 15 horas e as 19 horas.



O evento conta, nos dois dias, com animação infantil e com insufláveis, entre as 14h30 e as 17h30.