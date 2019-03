Responsável da Comissão Europeia destaca "bom uso" dos fundos de apoio nos Açores

“A primeira mensagem que trazemos é bastante positiva, porque os Açores estão a trabalhar muito bem no uso dos dinheiros que têm sido dados pela União Europeia e nas políticas de coesão. Portugal também, mas os Açores estão a fazer ainda melhor do que o resto do país”, disse a responsável.

Dana Spinat falava em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, após uma audiência com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, em que esteve também a chefe de unidade das regiões ultraperiféricas (RUP), Paula Gaspar, e o secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, Rui Bettencourt.

A diretora, que hoje à tarde participa na iniciativa "Diálogo com os Cidadãos", disse ter abordado com o chefe do executivo açoriano as necessidades e os setores onde deve haver o foco com o intuito de se conseguir obter "mais crescimento, emprego e uma dinâmica positiva".

“Viemos aos Açores para discutir com o presidente e com o Governo e com a sociedade sobre as oportunidades dos Açores e como podemos trabalhar para trazer boas respostas em conjunto”, sublinhou, frisando a aposta na educação, com o objetivo de dotar os mais jovens de habilitações para "um emprego mais qualificado".

Dana Spinat apelou ainda à participação nas próximas eleições europeias, em maio, reforçando ser muito importante que os açorianos saiam de casa e exerçam o seu voto.

O secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas reiterou também a necessidade de a sociedade açoriana ter uma atitude "proativa" de construção da Europa.

“Se tomarmos uma atitude proativa, podemos ter daqui a uns 10 a 15 anos uma muito melhor Europa. E se nós não tomarmos uma atitude de mobilização, teremos uma Europa muito mais enfraquecida”, acentuou, acrescentando que a sessão de hoje à tarde será “um momento único”, porque permitirá “um contacto direto com a sociedade”, através de uma ligação via Internet a vários locais dos Açores, num “diálogo direto” sobre as questões europeias.

Rui Bettencourt afirmou ainda que durante a audiência foram abordadas as questões em relação aos próximos tempos de política, nomeadamente as políticas para a juventude, para a qualificação e para o desenvolvimento.

"E nesse desenvolvimento, nesse projeto para os Açores, o mar é muito importante. E em todas estas questões que estão a ser debatidas encontramos na senhora diretora uma compreensão", salientou Rui Bettencourt, lembrando que o arquipélago açoriano é reconhecido como região ultraperiférica "com as suas fragilidades, mas é verdade também que há uma necessidade da tomada de consciência de que os Açores trazem também um potencial á União Europeia, uma dimensão europeia que convém salientar e ter em conta nos próximos tempos".