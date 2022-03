Rafael Carvalho disponibiliza online “Paralelo 38”

Este trabalho, que foi apresentado em 2104, conta com 14 faixas, com alguns originais e ainda arranjos de modas do cancioneiro açoriano, refere nota.





O “Paralelo 38” trouxe a “novidade do diálogo da viola da terra com o violoncelo, o contrabaixo, o violino e até a gaita-de-fole, contribuindo para a continuidade da divulgação da viola da terra e a sua aproximação a novos públicos. Ao mesmo tempo, a percussão tem um papel importante e com muita inovação, em algumas das peças do álbum”, explica a nota.







A viola aparece, também, “a solo, resgatando algumas variações instrumentais recolhidas pelo músico ao longo dos anos e já quase em desuso, mas também aparece acompanhada, em algumas modas tradicionais, pelo violão”.







Saliente-se que Rafael Carvalho tem o seu canal de YouTube (carvalhorafa1980) desde outubro de 2008 e, o mesmo foi iniciado com o objetivo de “colocar vídeos que ajudassem à divulgação do instrumento e à aprendizagem do mesmo em qualquer parte do mundo. Mais de uma década depois o músico já disponibilizou mais de 1000 vídeos, com centenas de peças tradicionais ou adaptadas e com inúmeras aulas de viola da terra”.







Em março de 2019 o músico já disponibilizara o seu primeiro álbum, “Origens”, e, em agosto do mesmo ano, disponibilizou online o primeiro volume do seu “Método para Viola da Terra”.







Enquanto prepara um novo álbum para este ano, comemorativo dos 10 anos de “Origens”, composto apenas por originais, o Rafael Carvalho entende ser importante ir partilhando os trabalhos editados no passado, pois o seu principal objetivo é “serem ouvidos e dar a conhecer a riqueza da nossa viola da terra”.