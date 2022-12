PSP inicia na sexta-feira reforço de fiscalização durante Natal e Ano Novo

Na operação, que vai decorrer em Portugal continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, “a PSP aumentará a sua presença na via pública, reforçando a visibilidade e capacidade de prevenção da ocorrência de ilícitos criminais, contribuindo para o aumento do sentimento de segurança dos cidadãos”, refere a PSP em comunicado.

“Visto tratar-se da primeira quadra natalícia sem medidas de restrição, após dois anos de pandemia, torna-se (ainda mais) necessário continuamente valorizar a vertente da segurança rodoviária e reforçar o apelo aos cidadãos para que cumpram as regras do Código da Estrada, adequem a sua condução e a velocidade a que conduzem ao estado do piso e às condições atmosféricas que se verifiquem no momento”, acrescenta o comunicado.

A PSP refere que irá realizar “operações de visibilidade preventiva, a par de fiscalização no período das épocas festivas, com especial incidência nas principais causas da sinistralidade: excesso de velocidade, condução sob o efeito ao álcool e/ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução e não utilização (ou utilização incorreta) do cinto de segurança e sistemas de retenção”.

Na semana que antecede o Natal, a fiscalização incidirá, não só nos grandes centros urbanos – antecipando o afluxo de pessoas e viaturas nas imediações das áreas comerciais –, mas também nos acessos aos principais eixos rodoviários interurbanos, acompanhando as tradicionais deslocações para reunião familiar.

A PSP também manterá visibilidade nas zonas de maior afluência de pessoas, nomeadamente zonas históricas, terminais de transportes públicos e zonas turísticas.

Durante o período em que decorre a operação, a PSP irá disponibilizar a vigilância a residências particulares, à semelhança do que é feito no programa “Verão Seguro”.

Para tal, os interessados deverão deslocar-se à esquadra da sua área de residência e formalizar o pedido, diz a PSP, lembrando que durante os períodos de ausência da residência (mesmo que por curtos períodos de tempo), as famílias devem garantir que portas e janelas ficam bem trancadas, devendo evitar publicitar as ausências mais prolongadas, nomeadamente através das redes sociais.