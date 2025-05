PSP deteve dez homens em São Miguel

Em São Sebastião, foram detidas duas pessoas, de 24 e 29 anos, por crimes contra a Autoridade Pública, através da prática do crime de ameaça agravada. Na mesma freguesia, foi detido um indivíduo de 36 anos por suspeita da prática de um crime de furto na forma tentada, ocorrido em estabelecimento comercial.

Na Conceição, Ribeira Grande, foi detida uma pessoa de 19 anos por suspeita do crime de introdução em local vedado ao público.

Quatro pessoas, com idades entre os 19 e os 54 anos, foram detidas em Ponta Delgada e Lagoa. Três por suspeita da prática do crime de condução de veículo sem habilitação legal e um por suspeita do crime de condução de veículo sob o efeito de álcool.

Em execução de mandados, em Vila Franca do Campo e Ribeira Grande, foram ainda detidos dois indivíduos.