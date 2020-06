PSD/Açores pede regresso do voo da SATA entre Santa Maria e Lisboa

Em comunicado, a deputada social-democrata Elisa Sousa, eleita por Santa Maria, defende a "normalização do voo direto com Lisboa, sempre considerando todas as medidas de segurança".

O partido assinala o envio à Assembleia Legislativa dos Açores um requerimento a questionar o Executivo regional sobre "as razões da ausência de programação do voo Lisboa-Santa Maria-Lisboa".

A deputada social-democrata pediu ainda ao Governo dos Açores informações sobre "a retoma da ligação" entre aquela ilha e a capital e sobre os "procedimentos a adotar para garantir a segurança dos passageiros desembarcados".

A Azores Airlines, que opera de e para fora do arquipélago, vai retomar em 15 de junho as ligações aéreas entre Lisboa e Ponta Delgada e entre Lisboa e a Terceira, bem como entre o Funchal e Ponta Delgada.

Posteriormente, em 22 de junho, recomeçam os voos entre Lisboa e os aeroportos da Horta e do Pico e, por fim, em 01 de julho, serão retomadas as operações entre o Porto e Ponta Delgada, bem como as ligações internacionais a Boston (Estados Unidos), Toronto (Canadá), Praia (Cabo Verde) e Frankfurt (Alemanha).

"Com este planeamento, salta desde logo à vista a ausência da 'gateway' de Santa Maria na retoma progressiva dos voos do Grupo SATA, o que não se coaduna com a necessidade do regresso gradual da economia", acrescentou a deputada Elisa Sousa, sobre a retoma da atividade da transportadora aérea regional.

A social-democrata salientou ainda que as "obrigações de serviço público" nos transportes aéreos em Portugal, asseguram, no mínimo, "duas frequências semanais na rota Lisboa - Santa Maria -Lisboa", tendo a conta a "importância daquele voo no contexto socioeconómico da ilha".