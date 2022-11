PSD/Açores diz que Orçamento da região é "justo, arrojado e marca a diferença"

“O Orçamento para 2023 mostra que o Governo dos Açores [de coligação PSD/CDS-PP/PPM] tem medidas concretas para apoiar as famílias e as empresas, o que contrasta com a gritante falta de propostas do PS”, salienta o vice-presidente da bancada parlamentar regional do PSD/Açores, citado num comunicado do partido sobre a audição de membros do executivo açoriano na comissão de Economia da Assembleia Legislativa a propósito do documento.

Para o parlamentar, trata-se de um documento “justo, porque garante um reforço sem paralelo dos apoios sociais às famílias açorianas e contém medidas concretas para atenuar os efeitos da inflação”.

“É um Orçamento arrojado, porque procede a uma nova redução do IRC [Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas] para as pequenas e médias empresas açorianas, que constituem a larga maioria do tecido empresarial regional”, salienta.

Por outro lado, acrescenta, o documento “marca a diferença ao travar o aumento do endividamento que caracterizou o governo anterior”.

Segundo o deputado do PSD/Açores, “a opção pelo endividamento zero constitui um momento de viragem na gestão das finanças públicas regionais, revelando uma postura de seriedade e de compromisso para com os açorianos”.

"Desta forma, o Governo Regional vem colocar as contas públicas num patamar equilibrado, que não coloca em causa novos empreendimentos para as gerações futuras, apostando em áreas focadas no desenvolvimento da região de modo consolidado e sustentável”, refere ainda António Vasco Viveiros.

O Orçamento Regional para 2023, de 1,9 mil milhões de euros, prevê 753,5 milhões de euros de despesa em investimento público, dos quais 641 milhões de euros são da responsabilidade direta do Governo Regional dos Açores.

O Orçamento Regional dos Açores para 2022 foi de cerca de dois mil milhões de euros (800 milhões dos quais destinados ao investimento) e previa um endividamento de 152 milhões de euros.