O destaque fotográfico do jornal vai para uma entrevista com o administrador do grupo Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida, em que este afirma esperar que o hotel que irá surgir no antigo hospital de Ponta Delgada possa estar concluído até junho de 2023.



"Açores em projeto de erradicação das hepatites" e "Relvado do estádio de São Miguel com melhor avaliação" são outros destaques do jornal.