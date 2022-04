Primeiro Congresso Nacional do Desporto discute setor no Fórum Lisboa

Marcado para o Fórum Lisboa, o evento marca uma primeira edição que quer aproximar os vários agentes desportivos em várias sessões, entre debates e outros momentos.

O objetivo é “criar um momento de partilha e encontro entre atletas, treinadores e movimento associativo”, que ali possam “discutir estratégias e projetos que impulsionem o desporto em Portugal”.

“[Era] urgente criar uma oportunidade para uma discussão alargada, com o movimento associativo e outras figuras do setor, sobre temas cruciais para o desenvolvimento do panorama do desporto nacional”, referiu o presidente da CDP, Carlos Paula Cardoso.

Depois da sessão de abertura, na sexta-feira, pelas 14h30 (menos uma nos Açores), Paula Cardoso participa num painel ao lado do presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, e da vice-presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e chefe de missão em Tóquio2020, Leila Marques.

O tema é a retoma e a recuperação após a pandemia de covid-19, na primeira de seis sessões ao todo, a que se segue, pelas 16h00, um painel dedicado ao desporto infantojuvenil e outra, mais tarde, sobre o desporto de elite.

No segundo dia, a “Marca Portugal” abre os trabalhos do congresso, pelas 09h30, seguindo-se sessões sobre a economia e sobre o direito desportivo, antes de Paula Cardoso encerrar o certame pelas 15h45.