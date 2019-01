PPM quer mais voos do Corvo para exterior mas executivo diz que oferta é ajustada

O deputado do PPM no parlamento açoriano pediu, esta quarta-feira, mais ligações aéreas da SATA da ilha do Corvo para o exterior, com o acionista, o Governo Regional, a defender que, mesmo com "redefinições", a oferta ajusta-se à procura.

A comissão de Economia do hemiciclo dos Açores debateu um projeto de resolução do PPM onde é lembrado que a ilha do Corvo "apenas possui, durante grande parte do ano, ligações aéreas com exterior três vezes por semana – às segundas, quartas e sextas-feiras –, com exceção do verão IATA durante o qual se realizam ligações aéreas durante cinco dos sete dias da semana".

O verão IATA diz respeito ao período entre o último domingo de março e o último sábado de outubro.

Para o secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, os "indicadores" atuais do Corvo comprovam que "a procura é ajustada à oferta", mas "haverá no próximo verão IATA para a ilha do Corvo um aumento de 36 rotações", nomeadamente com uma nova ligação entre Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e a ilha mais pequena dos Açores.

O deputado único do PPM, Paulo Estêvão, lembrou ainda um pedido "antigo" dos corvinos, que passa por uma ligação ao fim de semana entre a ilha do Corvo e o exterior.