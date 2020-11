Portugal realiza primeiro treino para dupla jornada decisiva da Liga das Nações

Dos 25 convocados por Fernando Santos, concentraram-se na noite de segunda-feira 23, uma vez que Anthony Lopes e Raphael Guerreiro foram devidamente autorizados a apresentarem-se hoje. Tal como já tinha acontecido em setembro e outubro, o apronto será totalmente fechado à comunicação social devido à pandemia de covid-19, contudo, as imagens dos primeiros 15 minutos serão disponibilizadas aos meios de comunicação social.

Após a sessão de treino, Fernando Santos e um jogador a designar irão fazer a antevisão ao desafio com Andorra, em conferência de imprensa a partir das 12h30 (menos uma nos Açores), na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os avançados Pedro Neto (Wolverhampton) e Paulinho (Sporting de Braga) integram pela primeira vez os 25 ‘eleitos’ de Fernando Santos para os últimos encontros da equipa das 'quinas' em 2020, ao contrário do experiente central Pepe (FC Porto), que ficou de fora devido a lesão.

Em relação à última convocatória, Fernando Santos deixou de fora Bruno Varela (Vitória de Guimarães), Sequeira (Sporting de Braga), Daniel Podence (Wolverhampton, Ing), Rafa Silva (Benfica) e André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale).

O lateral-esquerdo Mário Rui, que foi retirado da última convocatória, uma vez que foi impedido de sair de Itália devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, volta a estar nas escolhas, tal como José Fonte, Anthony Lopes e Cristiano Ronaldo, que testaram positivo ao novo coronavírus na anterior concentração da seleção.

Portugal defronta Andorra na quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 19h45, antes de receber os franceses no mesmo terreno, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros no Grupo 3 da Liga das Nações.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, detentor do troféu, lidera o grupo, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já estão afastadas da fase final.