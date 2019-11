Portugal aceita receber 20 pessoas resgatadas por navios humanitários

As mais lidas

Portugal junta-se à Alemanha, França, Itália, Espanha e Malta que também já se disponibilizaram para receber parte das 364 pessoas que estão a bordo daqueles navios, “num gesto de solidariedade humanitária para com a questão da migração e das tragédias humanas que se verificam no Mediterrâneo”, refere o MAI.

