Ponta Delgada prepara candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027

De acordo com nota da autarquia de Ponta Delgada, "com a formalização desta candidatura pretendemos envolver todas as ilhas dos Açores e os seus 19 municípios, com o objetivo de promover e projetar na Europa a diversidade e a riqueza cultural açoriana e reafirmar a cultura, a partir da periferia do espaço europeu, como instrumento decisivo para o desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental, a cooperação e o diálogo entre os povos".

"A candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027 é, deste modo, um projeto dos Açores no qual participarão artistas e agentes culturais, organizações sociais e cívicas, empresas, poder público e população", diz ainda a nota.

A Capital Europeia da Cultura, cujas candidaturas para 2027 estão abertas até ao dia 23 de novembro do corrente ano, é uma iniciativa da Comissão Europeia que visa, entre outros objetivos, “salvaguardar e promover a diversidade das culturas na Europa” e “promover o contributo da cultura para o desenvolvimento de longo prazo das cidades”.