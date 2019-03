“Ponta Delgada em Objetiva 2016” nos Fenais da Luz e em São Vicente Ferreira

As mais lidas

Refere nota da autarquia que o Centro Cultural dos Fenais da Luz realizou, em 2018, uma série de atividades, entre as quais cinco exposições e um encontro/reunião. No mesmo ano, o Centro Cultural de Santo António também realizou cinco exposições.

“Ponta Delgada em Objetiva 2016” é uma organização da AFAA – Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, em parceria com a autarquia de Ponta Delgada.

Inserida na Política de Descentralização da Câmara Municipal de Ponta Delgada, as duas exposições são compostas por 10 cavaletes, com 20 fotografias cada.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok