Polícia Judiciária faz buscas na Associação de Turismo dos Açores

O processo estava a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Ponta Delgada e pretende verificar se existiram ilegalidades na aplicação de verbas atribuídas para a promoção do turismo nos Açores. A investigação ainda não divulgou nenhuma comunicação sobre o resultado desta operação realizada na ilha de São Miguel.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, realizou ontem buscas na Associação de Turismo dos Açores (ATA) na sequência de uma investigação por suspeitas do crime de corrupção.

