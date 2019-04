PM britânica anuncia que Reino Unido vai pedir novo adiamento curto

As mais lidas

"Sei que há muitas pessoas que estão cansadas com os atrasos e constantes discussões que prefeririam sair sem acordo na próxima semana", admitiu, porém afirmou que "sair com um acordo é a melhor solução".

Theresa May disse que a decisão foi tomada após um conselho de ministros que durou sete horas para discutir o atual impasse no parlamento relativo ao ‘Brexit'.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que o Reino Unido vai pedir outro adiamento curto para a data de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) para depois de 12 de abril.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok