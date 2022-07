Pichardo deu a primeira medalha de ouro a Portugal

O campeão olímpico e recordista nacional resolveu a competição no primeiro salto, um 'voo' a 17,95 metros, a melhor marca mundial do ano, a três centímetros da marca que lhe tinha valido o ouro em Tóquio2020, no ano passado, e a 13 da sua melhor marca.

O português, de 29 anos, tornou-se no sétimo português a conquistar um título mundial no atletismo, depois de Fernanda Ribeiro, Manuela Machado, Carla Sacramento, Inês Henriques, Rosa Mota e Nelson Évora.

Depois de se ter qualificado com um salto, Pichardo voltou a impor-se na estreia, relegando para os lugares imediatos os seus companheiros de pódio da capital japonesa, com as posições invertidas, Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso, em segundo, com 17,55, e o chinês Yaming Zhu, em terceiro, com 17,31.

Pichardo sai de Eugene com os dois principais títulos, olímpico e mundial, a liderança do ‘ranking’ mundial e a vitória na Liga de Diamante de 2021, conseguindo um título que lhe faltava, depois dos segundos lugares nos campeonatos do mundo Moscovo2013 e Pequim2015, ainda como cubano.

Sem conseguir os desejados 18 metros, ficou a promessa de voltar a tentar e, mais uma vez, fazer o que ainda não foi feito, o de subir ao lugar mais alto do pódio europeu ao ar livre, que pode fazer já em 17 de agosto, na final dos campeonatos continentais, que vão ser disputados em Munique, na Alemanha.

Na primeira final do triplo salto em Mundiais disputada por dois portugueses, Tiago Pereira não foi além do 10.º lugar, com 16,69 metros - completando o concurso com 16,59 e um nulo - , ficando aquém dos 17,11 do seu recorde pessoal.

Antes, Evelise Veiga disputou a qualificação do salto em comprimento, terminando no 15.º posto, com 6,54 metros - fez ainda 6,41 e um nulo -, menos 10 centímetros do que a brasileira Letícia Oro Melo, última das 12 apuradas para a final da competição.