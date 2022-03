Pedro Sánchez visita na terça-feira tropas espanholas na Letónia

O anúncio da deslocação foi feito pela Aliança Atlântica, cujo secretário-geral, Jens Stoltenberg, irá acompanhar Sánchez na sua visita à base militar de Adazi, onde o contingente espanhol está destacado.

Também vão estar presentes o primeiro-ministro da Letónia, Krisjanis Karin, assim como o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que se encontra em digressão por vários países europeus em ligação com a guerra na Ucrânia.

O Canadá comanda esta missão da Nato, para a qual a Espanha é o segundo maior contribuinte e para a qual acabou de afetar mais 150 efetivos.

A Espanha tem tropas destacadas não só nesta missão na Letónia, mas também participa em atividades da polícia no báltico e em todas as operações de reforço da dissuasão no flanco oriental.

Durante a visita à base de Adazi, Pedro Sánchez irá reunir-se com as autoridades letãs e saudar o contingente espanhol.

O Governo espanhol anunciou na semana passada que ia enviar mais 150 homens para o contingente destacado na Letónia, tendo um primeiro grupo de efetivos partido na quinta-feira passada para o país báltico, onde se juntarão aos 350 já destacadas no país desde 2017.

Segundo o Ministério da Defesa, a Espanha contribui assim para a decisão da Aliança Atlântica de reforçar as forças destacadas na fronteira oriental da Europa na sequência da invasão da Ucrânia por Vladimir Putin.