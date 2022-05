Pedro Nascimento Cabral lança reflexão para alterar data do feriado municipal

“Alterar, mas manter a segunda-feira do Senhor Santo Cristo como dia festivo, na salvaguarda e no respeito pelo alcance desta tradição secular, pelo significado profundo e pela máxima adesão da população de toda a ilha, que converge para Ponta Delgada", sublinhou Pedro Nascimento Cabral, citado numa nota divulgada pela autarquia de São Miguel.

Ponta Delgada celebra hoje o seu feriado municipal, que coincide com a segunda-feira das festas do Senhor Santo Cristo.

Na cerimónia comemorativa do feriado municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada lançou uma reflexão sobre a alteração do feriado municipal.

“Ponta Delgada merece ter o seu feriado na data em que comemora o seu Dia e celebra a sua História”, sustentou Pedro Nascimento Cabral (PSD).

O autarca, citado numa nota da Câmara, lembrou que “ao contrário dos restantes municípios, Ponta Delgada não tem o feriado ou a tolerância que merece ser associada a uma data de grande relevância e simbolismo para o seu povo e para o desenvolvimento da cidade e do concelho, há já 476 anos”.

Pedro Nascimento Cabral expressou ainda a sua “alegria e emoção” por se assinalar o feriado municipal após dois anos de necessário interregno, provocado pela pandemia de covid-19 e congratulou-se com o regresso das celebrações das Festas do Santo Cristo, “que tem o seu centro na cidade de Ponta Delgada".

A Câmara de Ponta Delgada assinala hoje o seu feriado municipal com várias iniciativas, tendo como ponto alto o lançamento de um livro de ilustrações dos Urban Sketchers relacionadas com o Santo Cristo.

“Esta publicação descreve o respeito que temos pela nossa história e a nossa capacidade em preservar as tradições – as que nos distinguem e nos identificam” – mas que, igualmente, se apresenta como aberto contributo às manifestações contemporâneas que reforçam a diversidade da nossa identidade cultural presente a meio do Atlântico Norte”, sublinhou o autarca.

As festas do Santo Cristo, que têm por referência a imagem do "Ecce Homo", decorrem até quinta-feira (dia 26) na cidade de Ponta Delgada.