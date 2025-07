Governo dos Açores já pagou verbas do primeiro semestre às associações de bombeiros

“Temos o primeiro semestre já pago deste relacionamento financeiro e da concretização do novo modelo de financiamento”, afirmou o chefe do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, em Angra do Heroísmo, numa cerimónia de entrega de duas ambulâncias aos bombeiros da ilha Terceira.



O presidente do Governo Regional disse que “as crises políticas têm impactos nas crises financeiras” e que, muitas vezes, há “dificuldades de tesouraria e liquidez”, mas ressalvou que os Açores estão “muito bem” em termos económicos e que já pagaram aos bombeiros.



José Manuel Bolieiro alegou que o executivo açoriano criou “um novo modelo de financiamento inovador, objetivo, transparente e equitativo na relação com todas as associações”.



“Em 2020 [quando o primeiro governo da coligação tomou posse], o que sentia era que nós tínhamos do lado das associações uma ansiedade pela falta de previsão, estabilidade e regularidade dos meios financeiros ao seu dispor. E pela parte das mulheres e homens bombeiros e dos comandantes que os lideravam a angústia da não valorização das suas carreiras e da sua profissão”, apontou.



O parlamento açoriano aprovou, em janeiro, um decreto legislativo regional, apresentado pelo Governo Regional, que criou um novo regime de concessão de apoios financeiros às associações humanitárias de bombeiros voluntários.



O diploma define que o financiamento das associações se processa “de acordo com critérios objetivos, assentes na quantificação do risco, densidade populacional, casuística, competências operacionais atribuídas e especificidades geográficas da área de atuação dos corpos de bombeiros”.



Segundo o decreto, o pagamento da comparticipação é feito “semestralmente, nos meses de janeiro e julho”, podendo ser concedidos aditamentos, até ao limite de “50% do valor da comparticipação financeira já aprovada, relativo ao segundo semestre do ano a que se reporta, em razão de necessidades financeiras imediatas da AHBV requerente”.



Além do novo modelo de financiamento das associações, José Manuel Bolieiro destacou a valorização das carreiras dos bombeiros, com uma revisão salarial de 100 euros mensais, entre outros benefícios, e a renovação das frotas, lembrando que muitas já tinham ultrapassado o tempo de vida útil.



Na ilha Terceira, o chefe do executivo açoriano entregou hoje duas ambulâncias, no valor de 200 mil euros, aos bombeiros de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória.



Já antes tinha entregado um autotanque, no valor de 340 mil euros, aos bombeiros da Praia da Vitória e revelou hoje que está prevista também a entrega de um autotanque aos bombeiros de Angra do Heroísmo, no valor de 350 mil euros.



José Manuel Bolieiro lembrou que já foram investidos 3,3 milhões de euros na renovação da frota vermelha das associações humanitárias de bombeiros dos Açores, estando previsto um investimento adicional de 2 milhões de euros e outros 800 mil euros na aquisição de 19 autocomandos táticos.



“Estamos focados nesta prioridade e neste percurso e o histórico é revelador do percurso ascendente de compromisso. A evolução de 2020 a 2025 em matéria de formação profissional e atualização das nossas mulheres e homens bombeiros é superior a 86%. Em matéria de emergência médica pré-hospitalar, os valores envolvidos têm um aumento de 61% e a evolução dos investimentos previstos em planos é de 70%”, salientou.