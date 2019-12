Patrícia Mamona é a embaixadora da São Silvestre de Ponta Delgada

A atleta do Sporting, de 31 anos, vai estar na maior ilha do arquipélago na próxima semana para abrilhantar ainda mais a segunda Corrida de São Silvestre mais antiga do país.



A prova rainha do atletismo micaelense vai disputar-se no próximo sábado, dia 14, “com as já habituais duas partidas. Uma pelas 18h30 para os mais novos que participam na Mini- Corrida São Silvestre e o tiro principal está marcado para as 19h00 para o percurso principal”, refere a nota enviada pela AASM.

O percurso da edição de 2019 repete o trajeto que a organização adotou nos últimos anos, no centro da cidade de Ponta Delgada, com partida na avenida Infante D. Henrique, em frente à Praça Gonçalo Velho Cabral, e chegada junto ao monumento das Portas da Cidade.

As inscrições estão abertas até ao próximo dia 12, mas a organização informa que já se inscreveram mais de mil atletas.