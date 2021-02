“Os Açores são uma casa com nove quartos onde é urgente viver”, diz Luís Filipe Borges

Açoriano Oriental - Como é que se pode apresentar o projeto Mal-Amanhados na sua essência?



Luís Filipe Borges - Um sonho acalentado há meia vida por dois orgulhosos açorianos cuja bagagem é feita de saudades de casa. O desejo de fazer uma declaração de amor à nossa terra. E, hoje em dia, superando as melhores expectativas, tornou-se efectivamente um projecto com várias facetas – porque, além da série (e sua vida quer televisiva quer online), também temos o livro cá fora e já em 2ª edição, e a curto prazo o DVD, a médio o ebook, a longo uma qualquer sequela. E talvez, no meio de tudo isto, uma versão para cinema.

AO- Como é que um terceirense de gema consentiu que o projeto tivesse como nome uma expressão micaelense?

LFB - (risos) Orgulhosa e tranquilamente. É uma expressão que adoro, que todos compreendem, e que acaba por ser uma ironia sobre os próprios anfitriões – estes dois desajeitados compinchas nos ‘entas’. De resto, um dos nossos grandes objectivos com esta aventura era enterrar o machado relativo às rivalidades. Os Açores são, como é dito na série e reiterado no livro, uma casa com nove quartos onde é urgente viver. Interessa-nos o conceito de Açoriano Universal, o cidadão ilhéu que se sente em casa em cada um dos 9 territórios. Que entende que é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa.

AO - Queriam contar as histórias dos Açores e dos açorianos. Essa vontade surge quando e em que contexto?

LFB - Nasceu nos corredores da faculdade de Direito, no final dos anos 90, quando nos deparámos com uma ignorância absurda dos coleguinhas continentais sobre o arquipélago. E também quando nos demos conta (e o Alexandre Borges também, o terceiro argumentista do projecto) que viver longe das ilhas era como ser emigrante dentro do próprio país.

AO - Como decorreu a dinâmica com o Nuno Costa Santos?

LFB - Própria de quem já viveu muito, já discutiu muito, já sabe o que estimula e enerva o outro. Sempre pensámos, desde o início, que essa fórmula de dois compadres com registos tão diferentes, tão aparentemente opostos… só podia funcionar bem. E depois há a tal cumplicidade que vem do tempo em que plantámos as sementes desta fantasia. No fundo, esta viagem foi como uma última grande empreitada juntos, enquanto conservamos um restinho de juventude. (sorrisos)

AO - Como foi a aceitação do público dos programas de televisão?

LFB - Avassaladora, comovente, inesperada, épica. Tenho o privilégio de já ter estado envolvido em alguns sucessos, mas nunca senti um calor humano comparável. E logo, por ironia, numa altura em que estamos longe uns dos outros... Mas as mensagens chegam dos 4 cantos do país, de todos os territórios da Diáspora, da Madeira, até de locais altamente improváveis como Bulgária ou Roménia!

AO - Que critérios utilizaram na seleção dos intervenientes?

LFB - Tínhamos guiões-base para cada episódio, excepto o 10º e último – que foi todo construído na montagem, com textos e locuções feitos em pleno primeiro confinamento – mas estivemos sempre abertos ao encanto e à surpresa. Começámos a filmar nas Flores, terminámos em São Jorge, e não houve uma única ilha em que não fossemos surpreendidos com histórias novas e protagonistas que não tínhamos previsto. No fundo, foi essencial ter o golpe de rins para sermos uma espécie de caçadores de narrativas.

AO - Como chegaram até tantos e tão marcantes testemunhos?

LFB - Em boa parte, graças à generosidade das pessoas que acabaram por se tornar madrinhas e padrinhos da nossa equipa em cada território ilhéu. A Gabriela Silva, nas Flores, O Terry Costa, no Pico, o Rui Parece, em Santa Maria, o Luís Godinho, na Terceira, são alguns desses extraordinários exemplos. Almas que constantemente nos diziam: “já foram ali?”, “conhecem a história do?”, “já falaram com?”. A gratidão que sinto, ainda por cima tendo-se tratado da minha estreia absoluta como produtor, é eterna.

AO - Da televisão passaram à escrita. Foi fácil transcrever todos estes testemunhos?

LFB - Foi, porque a Ana Oliveira – da Letras Lavadas – assegurou esse árduo trabalho (risos), permitindo-me ganhar tempo e concentração para escrever o material inédito que acaba por compor cerca de metade do livro.

AO - Porque é que decidiu contemplar no projeto um livro?

LFB - Não contemplei! (risos). Foi um convite surpreendente e desafiante que decidi aceitar porque a editora foi incansável na ajuda e porque é uma forma perfeita de materializar algo efémero (a caixinha mágica) num documento que fica para sempre. Poder consagrar esta aventura com a bandeira da RTP Açores, reunir todos os nossos protagonistas, também os parceiros sem os quais o sonho nunca se teria tornado real, material inédito e ainda centenas largas de testemunhos que nos comoveram até à medula, é seguramente uma das maiores alegrias dos meus 43 anos de vida. De cada vez que folheio o livro e penso na quantidade de estantes, um pouco por todo o mundo, onde ele se encontra… emociono-me.

AO - Como foi o processo de idealização desta obra escrita?

LFB - O convite surgiu com a série ainda no ar e seguiram-se 4 meses de trabalho intenso para reunir diário de rodagem, contributos do Alexandre Borges e do Nuno Costa Santos, magnífica selecção de imagens pelo nosso editor e realizador Diogo Rola, escrever, escrever e escrever… e seleccionar parte do maciço feedback que foi chegando à série. É por isso que costumo dizer que é um livro com 3 centenas de autores… porque esses contributos não se limitam a dizer “adorei” ou “obrigado”, não. Trazem novas histórias, partilhas, personagens, símbolos adicionais de paixão pelos Açores – sejam escritos por nascidos cá ou sejam da autoria de quem veio de fora e decidiu ser de cá.

AO - Como está organizado este livro?

LFB - Tem um prefácio poderoso de Onésimo Teotónio d’Almeida e um primeiro acto com a apresentação da aventura, as sinopses dos episódios, a lista de protagonistas, textos magníficos do AB e do NCS, um guião original (episódio 5, Flores) – para se perceber o ponto de onde partimos e as grandes diferenças no produto final; e depois segue ilha por ilha, em cada capítulo com diário da rodagem, crónica da nossa presença lá, segredos, desabafos, curiosidades, e uma selecção do feedback recebido online para cada um dos 10 episódios. Termina com a cereja no topo do bolo: mais de 80 imagens belíssimas da autoria do Diogo Rola e representativas das 9 ilhas e do espírito da nossa pequena equipa. A minha única pena com este volume de mais de 400 páginas é não incluir um CD com a banda sonora absolutamente sublime da viagem – do Cristóvam à Sara Cruz, da Isabel Mesquita ao Pieter Adriaans, da Sara Miguel à Filarmónica da Fajãzinha, do Pedro Lucas à Maria Bettencourt.

AO - Depois dos Mal-Amanhados, que projetos tem o autor Luís Filipe Borges em curso e a curto prazo?

LFB - Em curso, e apesar das dificuldades inerentes à pandemia, estou a trabalhar na pré-produção de um qualquer futuro Mal-Amanhado, sabendo que há um longo caminho pela frente. A curto prazo estou prestes a retomar colaborações na imprensa, a terminar a escrita duma longa-metragem (que espero venha a ser rodada, em boa parte, nos Açores) …e a aprender a mudar fraldas e a apertar botõezinhos na roupa do Tomé, açorianinho nascido entre a 1ª e a 2ª edição, a quem o livro é dedicado. (sorriso)