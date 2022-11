Organização quer Língua Gestual como fator de inclusão na Jornada da Juventude

Assinalando o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, que se assinala esta terça-feira, a organização da JMJLisboa2023 sublinha, na sua página na Internet, que “um dos grandes objetivos desta Jornada Mundial da Juventude é que grande parte dos momentos que dela fazem parte possam ser preparados e vividos por todas as pessoas de igual forma”.

“Acolher a deficiência na JMJ Lisboa 2023 é acolher a deficiência no concreto das nossas vidas, na organização da Jornada e na revitalização da Igreja portuguesa, desde já”, acrescenta, assegurando que “têm sido várias as iniciativas para tornar a comunicação cada vez mais inclusiva, como a interpretação em Língua Gestual Portuguesa dos conteúdos produzidos”.

Com vista a preparar a receção de jovens surdos na JMJLisboa2023, por forma a que não se sintam excluídos, o Gabinete de Diálogo e Proximidade do COL “tem tido reuniões mensais com surdos de vários países”, refere a organização, com o voluntário Sebastião Palha, citado no site da Jornada, a adiantar o esforço que está a ser desenvolvido para “garantir que existe interpretação em língua gestual nos vários momentos” do encontro mundial, através da criação de um “banco de intérpretes em várias línguas”.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição de 2023, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para este ano, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.